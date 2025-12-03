Más del 60% del territorio cordobés se encuentra en calamidad pública por inundaciones y vendavales. cortesía Alcaldía de Los Córdobas.

Montería

La Oficina de Gestión de Riesgo del departamento de Córdoba confirmó que 18 de los 30 municipios se encuentran en calamidad pública por eventos de inundación y vendavales. Asimismo, se mantienen alertas por posibles desbordamientos de los ríos Sinú, San Jorge, San Pedro y Canalete.

Según el reporte oficial, las zonas en calamidad son: Buenavista, Canalete, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Montelíbano, Moñitos, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo y Valencia.

De acuerdo con la oficina de Gestión de Riesgos del departamento, en Córdoba habría un registro de cerca de 14.000 familias damnificadas por las lluvias.

Alertas emitidas por la CAR – CVS:

Según la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR - CVS), “para el miércoles 03 de diciembre de 2025, hay probabilidad de lluvias sectorizadas en el sur y centro de la región Caribe. En Córdoba, se esperan precipitaciones más abundantes, con posible actividad eléctrica asociada. Se esperan eventos de acumulación importante de agua, vientos recurrentes con ráfagas fuertes”, destacó la autoridad ambiental.

“Para el jueves 04 de diciembre de 2025, se esperan las precipitaciones más importantes para el departamento de Córdoba. Se esperan eventos de vientos recurrentes con ráfagas fuertes, radiación continúa, calor persistente. De persistir las precipitaciones en la cuenca alta, se mantienen las alertas por incremento en los niveles de los ríos Sinú y San Jorge, así como sus afluentes”, precisó la CAR – CVS.

“Para el viernes 05 de diciembre de 2025, se prevé la persistencia de lluvias sectorizadas sobre el centro y sur de la región Caribe“, agregó.