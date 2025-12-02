Córdoba: fuertes lluvias dejan más de 1.000 familias damnificadas en Los Córdobas y Canalete. Foto: cortesía Alcaldía de Los Córdobas.

Montería

Cerca de 1.700 familias estarían afectadas en los municipios de Los Córdobas y Canalete (Córdoba), donde se han presentado intensas lluvias que han tenido una continuidad de hasta 12 horas.

Según la alcaldesa de Canalete, Yeis Simanca, solo en su jurisdicción tendría un registro de “más de 1.500 familias damnificadas. La situación es crítica, más de 12 horas lloviendo y muchas familias inundadas desde el domingo en la madrugada (30 de noviembre) y ayer (1 de diciembre) aún seguía lloviendo”.

Por su parte, el alcalde de Los Córdoba, Juan Carlos Yances, señaló que las inundaciones tendrían incomunicado a este municipio costero con Canalete.

“La ola invernal en nuestro municipio no para. El río Canalete que atraviesa a Los Córdobas para salir al mar, pasa por el corregimiento del Jalisco, dejando un aproximado de 120 viviendas afectadas e incomunicando al municipio con Canalete”, expresó el mandatario municipal.

Finalmente, dijo que “la Secretaría de Planeación y la Unidad de Riesgo de nuestro municipio llegaron al lugar y nos preparamos para llevar ayudas humanitarias en el transcurso del día y la semana. Esta calamidad ha sido informada al departamento“.

Córdoba se encuentra en alerta por la continuidad de las lluvias, las cuales tienen a más del 50% del territorio departamental en calamidad pública.

Alerta en Los Córdobas por desbordamiento del río Canalete. Foto: cortesía Alcaldía de Los Córdobas.