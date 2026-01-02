En la celebración de Año Nuevo se redujeron los homicidios en un 78% en el Cauca

Las autoridades del Cauca informaron que en el cierre y comienzo de año en la región se registraron dos homicidios, siete menos que en el 2024, con una reducción del 78%. Estos asesinatos tuvieron lugar en los municipios de Bolívar y Morales.

El comandante encargado del Departamento de Policía Cauca, coronel Mario Bustamante explicó que además diciembre cerró con una tasa de 3,46 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cinco años en el departamento.

Según el balance oficial, en el territorio caucano se redujo también la violencia intrafamiliar en un 32 % y los delitos sexuales en un 8 % durante el último mes del año.

“Además, se realizaron 87 capturas por diferentes delitos y se incautaron 15 armas de fuego, contribuyendo de forma directa a la prevención de hechos que ponen en riesgo la vida”, dijo el oficial.

De igual manera, aseveró que, en materia de convivencia, la Policía impuso más de 106 comparendos por riñas, manipulación de pólvora y comportamientos contrarios a la tranquilidad pública.

En seguridad vial, se reportaron 16 siniestros en diciembre, con 12 personas lesionadas y cinco fallecidas, lo que representa una reducción del 63 % en lesionados frente a 2024.

Finalmente, el coronel Bustamante reiteró el llamado a la celebración responsable y a la denuncia oportuna para mantener la tendencia positiva en seguridad y convivencia en el departamento.

