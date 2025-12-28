Siete artefactos explosivos que amenazaban la seguridad en el sur del Cauca, fueron destruidos

En la vereda El Vado en jurisdicción del municipio de Mercaderes se destruyeron de forma controlada cuatro explosivos. Crédito: Ejército Nacional.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que las tropas lograron ubicar y neutralizar siete artefactos explosivos en el sur del Cauca, con los que, al parecer, estructuras ilegales iban a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

Hombres del Batallón de Montaña N.º 4 llegaron hasta la vereda El Vado en jurisdicción del municipio de Mercaderes donde destruyeron de forma controlada cuatro explosivos y en la vereda Reyes del municipio de El Patía, donde inutilizaron otros tres elementos detonantes.

El Ejército destacó que la acción oportuna de las tropas permitió neutralizar la amenaza sin afectaciones para los civiles y sin daños materiales.

Asimismo, reiteró que las operaciones de seguridad continuarán de manera sostenida en esta región, donde hay amplia presencia de grupos armados al margen de la ley responsables de múltiples ataques terroristas.

Las autoridades mantienen presencia en el área para garantizar la protección de las comunidades y evitar nuevas acciones violentas.