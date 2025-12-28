Tragedia en el pacífico caucano: Cuatro muertos tras el naufragio de una embarcación

Otras embarcaciones que se movilizaban por el sector lograron rescatar a varios ocupantes, evitando una tragedia mayor. Crédito: Suministrada.

Cuatro personas perdieron la vida, incluidas dos menores de edad cuando una embarcación que se movilizaba en aguas del pacífico caucano naufragó.

La lancha que transportaba a cerca de 40 personas de desplazaba desde Buenaventura en el Valle del Cauca con destino a Timbiquí.

De acuerdo con información preliminar, el trágico suceso se habría registrado en el sector entre Bocas del río Naya y Punta Ají, a unas 15 millas náuticas de la cosa del municipio de Timbiquí.

El alcalde de esta localidad, Kilian Cuero, resaltó que las víctimas serían una menor de tres meses, otra de tres años y dos adultos.

También dijo el mandatario que otras embarcaciones que se movilizaban por el sector lograron rescatar a varios ocupantes, evitando una tragedia mayor.

“Nos solidarizamos con las víctimas, les enviamos un abrazo de acompañamiento desde la administración municipal de la población de Timbiquí”, explicó.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas eran adversas al momento del incidente, lo que podría haber dificultado la navegación y contribuido al naufragio. Sin embargo, las causas del siniestro son materia de investigación.

Asimismo, reiteraron el llamado a extremar medidas de seguridad en este tipo de trayectos por mar.