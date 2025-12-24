Desmantelan depósito de explosivos de las disidencias Farc en el Cauca

Un mega depósito de explosivos de las disidencias de las Farc fue ubicado y destruido en el norte del Cauca.

Los hechos se registraron en la vereda San Ignacio, zona rural jurisdicción del municipio de Buenos Aires, donde la estructura Jaime Martínez adecuada automotores con explosivos para perpetrar ataques terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en diferentes localidades de la región.

En medio de la situación se registraron confrontaciones con integrantes de la estructura delincuencial.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el lugar se encontraron una volqueta, un furgón, dos automóviles que estaban siendo preparados para lanzar explosivos, además de cerca de dos toneladas de material detonante.

Todos los elementos, incluidos drones y cilindros acondicionados con cargas fueron destruidos por las autoridades, afectando la capacidad bélica de las estructuras lideradas por ‘Iván Mordisco’.

La cartera de Defensa, destacó que la implementación del mega depósito estaba a cargo de alias ‘Cachorro’, explosivista y uno de los cabecillas de la estructura Jaime Martínez, señalado de perpetrar los recientes ataques contra la Policía Nacional en el perímetro urbano de Buenos Aires.

El sujeto también es señalado de planear diferentes ataques en el norte del Cauca.

El resultado fue posible dado el aumento de las ofensivas con capacidades diferenciales, operacionales y de inteligencia del Ejército y Policía ordenado por el ministro en un consejo de seguridad realizado en Popayán.

Los operativos continúan por aire y tierra para dar con el paradero de los responsables de instalar el mega depósito.