200 millones de pesos de recompensa por los responsables del asesinato de un Policía en el Cauca

Tras el asesinado del Intendente Luis Guillermo Martínez en el norte del Cauca, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez dispuso de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del crimen.

De igual manera, anunció 20 millones de pesos por datos que permitan identificar a los responsables del crimen.

De acuerdo con el funcionario, Martínez fue vil y cobardemente asesinado cuando cumplía con actividades para proteger la vida en zona rural entre los municipios de Buenos Aires y Santaner de Quilichao. “Se movilizaban en un vehículo oficial bajo todos los protocolos de seguridad cuando fueron atacados por desconocidos, hecho que dejó también un patrullero herido”, explicó.

Además de rechazar el hecho, Sánchez, resaltó que, “cada vez que atacan a un militar o a un policía, están atacando al corazón de un pueblo”.

También hizo un llamado a la población para que suministre información que permita avanzar en la investigación en curso.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón condenó el ataque y aseguró que no habrá impunidad y ordenó el despliegue de todas las capacidades de inteligencia e investigación en coordinación con el Ejército para dar con el paradero de los responsables.

Finalmente, los funcionarios enviaron un mensaje de solidaridad a la familia del uniformado asesinado.