Incautan una tonelada y media de marihuana en aguas del pacífico caucano

La droga estaba oculta en más de tre mil paquetes. Crédito: Ministerio de Defensa.

Las autoridades informaron que la Armada Nacional logró la incautación de una tonelada y media de marihuana en aguas del pacífico caucano, afectando a las estructuras que se dedican al narcotráfico.

Los hechos se registraron tras un operativo fluvial en jurisdicción del municipio de Timbiquí donde fue ubicada una lancha que transportaba 1591 kilogramos de marihuana prensada y oculta en más de tres mil paquetes. El conductor fue capturado.

En el suceso también se incautaron más 900 galones de combustible ilegal que sería utilizado para el transporte de estupefacientes fluvial en rutas estrategias.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez explicó que, “Este golpe afecta directamente el brazo financiero y logístico de las organizaciones criminales: les arrebata droga lista para su comercialización, interrumpe rutas fluviales estratégicas del Pacífico, frena el suministro ilegal de combustible y desarticula redes de transporte que sostienen economías ilícitas”.

Todo el material incautado quedó fuera de circulación mientras que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades resaltaron que continúan combatiendo las economías ilícitas con una estrategia sostenida para bloquear el uso de los ríos como corredores del narcotráfico y reforzar la presencia institucional en el Pacífico colombiano.