Capturan en Popayán a presunto integrante de grupo armado ilegal que planeaba atentados

En Popayán un hombre señalado de pertenecer a un grupo armado ilegal fue capturado en flagrancia cuando realizaba observación y seguimientos de integrantes de la Fuerza Pública, al parecer, con el objetivo de planear atentados terroristas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Germán Alfonso Manrique explicó que, “De acuerdo con información de inteligencia, el capturado de 21 años habría arribado a la ciudad con el propósito de adelantar labores de observación criminal y reconocimiento previo de posibles objetivos, orientadas a afectar instalaciones policiales o la integridad de uniformados de la Institución”.

También señaló que, durante la diligencia, se incautó un arma de fuego tipo pistola con modificación para disparo en ráfaga, un proveedor y un teléfono celular.

“El individuo había sido requerido previamente por unidades policiales, tras ser observado tomando fotografías y videos de instalaciones policiales y de personal uniformado”, dijo el oficial.

Las autoridades señalaron que la ciudad continúa bajo amenaza por el accionar de grupos armados al margen de la ley, por lo que se reforzaron las operaciones de inteligencia y los controles de seguridad.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones sobre su posible participación en planes terroristas.