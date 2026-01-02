Con 81 quemados por pólvora inició el nuevo año en Cauca

El Cauca cerró el 2025 con 81 casos de quemados por pólvora, de acuerdo con las autoridades de salud, solo en la noche de transición al nuevo año se reportaron 25 lesionados por manipular pirotecnia evidenciando un incremento significativo,

Hubo un aumento de 23 casos en referencia con la cifra registrada en el 2024, cuando se registraron 64 casos.

En la región hay preocupación por el impacto de estos artefactos en la población infantil teniendo en cuenta que 42 de los afectados son menores de edad, los demás son 39 adultos.

Popayán encabeza la lista de municipios con mayor número de casos con 13 episodios en total, seguido de Santander de Quilichao con 9, Caldono con 6 y Suárez con 5.

El uso de totes causó 23 quemados, cohetes 11, voladores 6, otros artefactos pirotécnicos 27; además de volcanes, luces de bengala y pólvora no identificada.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo hizo un llamado a los alcaldes municipales para que adopten medidas contundentes que demuestren un compromiso real con la prevención y protección de la vida.

“No hemos logrado que las familias puedan entender el peligro que se corre cuando permitimos que los niños manipulen pólvora. Si no hay control por parte de los alcaldes municipales, no vamos a tener cifras que demuestren que el Cauca está trabajando para prevenir las lesiones por pólvora”, dijo la funcionaria.

Camargo además exigió reforzar las medidas de prevención para proteger la vida y la integridad, especialmente de niños y adolescentes.