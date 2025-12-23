Advierten que más del 50% de los aspirantes a la curul de paz estarían amenazados en Córdoba

Montería

El defensor de derechos humanos y director de la Fundación Cordoberxia en Córdoba, Andrés Chica, advirtió que nueve de los 16 aspirantes a la curul de paz por el departamento estarían amenazados. En ese sentido, exigió mayores garantías de seguridad en medio de los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo.

“En el sur de Córdoba, la campaña a la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz (Citrep) está en alto riesgo y eso necesita que el Estado en su conjunto, más allá de las fuerzas militares, permita que la democracia real y representativa de las víctimas, del campesinado, del territorio como sujeto de derecho y, sobre todo, sujeto en reparación frente al abandono estatal y presencia de grupos armados ilegales, puedan ser realmente representadas”, señaló el defensor.

En medio de los escenarios de riesgo, el defensor precisó que casas políticas tradicionales podrían ocupar estos espacios diseñados para las víctimas del conflicto armado.

Frente a las alertas, las autoridades de Policía han precisado que al departamento de Córdoba llegaron más de 10 miembros de la institución para fortalecer la seguridad en el territorio, especialmente en zonas como Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia.

Asimismo, han insistido en que, pese al aumento en denuncias por amenazas, el departamento no tendría registro de muertes violentas de líderes sociales en lo que va corrido del año 2025.

Cabe recordar que, actualmente la curul de paz del departamento es ocupada por Leonor Palencia, quien es cercana al exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez.