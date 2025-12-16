“No puede hablarse de paz total mientras persista el terrorismo”: gobernador de Córdoba

Montería

A través de la red social X, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, reprochó los hechos terroristas que se han venido adelantando en el país por el paro armado que promueve el ELN desde el pasado 14 de diciembre de 2025.

El mandatario rechazó la quema de un bus de la empresa Expreso Brasilia en la vía que comunica a Medellín con Caucasia, Antioquia. El hecho se registró en la noche del 14 de diciembre, a la altura del municipio de Valdivia.

“Hechos como estos demuestran que no puede hablarse de paz total mientras persistan el terrorismo, la intimidación armada y el miedo en las carreteras de Colombia. La paz no se decreta, la paz se garantiza con autoridad, presencia del Estado y protección efectiva a la gente”, expresó el mandatario departamental y presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

“Desde Córdoba expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se adopten acciones contundentes que devuelvan la seguridad a las vías, a los transportadores y a las familias colombianas”, concluyó.

De acuerdo con lo establecido por autoridades nacionales, el paro armado del ELN que se extendería hasta el próximo 17 de diciembre, hasta el momento, ha dejado más de 50 acciones terroristas en varias zonas del país.