“Los motivos del paro armado carecen de sentido”: Delegación de paz del Gobierno con el ELN
En su comunicado oficial, el ELN aseguró que el paro armado era una protesta contra la administración Trump por “intervencionismo” en América Latina.
La Delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con el ELN rechazó el anuncio de un paro armado nacional de 72 horas, al considerar que esta decisión solo afecta a las comunidades y carece de sentido como forma de protesta.
A través de un comunicado, la delegación señaló que el argumento del ELN, que justifica el paro como una manifestación contra las medidas del Gobierno de Estados Unidos, no tiene lógica, ya que sus consecuencias recaen directamente sobre la población civil en los territorios. Por ello, instó a la guerrilla a desistir de esta acción y a liberar a los funcionarios y a todas las personas que mantiene secuestradas, como un gesto humanitario en estas fechas.
El ELN anunció que el paro armado iniciaría el domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y se extendería hasta el 17 del mismo mes. Según el grupo armado, la medida responde a lo que califican como posibles intervenciones de Estados Unidos en Colombia, América Latina y el Caribe.
En su comunicado, la organización aseguró que “las fuerzas populares colombianas protestamos contra las amenazas de intervención imperialista”, las cuales atribuyen a lo que denominan un plan neocolonial de la administración Trump en la región. Asimismo, hicieron un llamado a la población a no movilizarse por carreteras ni ríos navegables durante el tiempo que dure el paro.
Aunque el ELN afirmó que respetará a los civiles y sus bienes, advirtió que mantendrá su accionar armado y pidió a la población no mezclarse con fuerzas militares para evitar hechos que puedan poner en riesgo a los habitantes.
Sin embargo, los diferentes intentos de atentado en varios departamentos ya dejan una víctima mortal.
El municipio fronterizo de Puerto Santander, en Norte de Santander, vivió una madrugada marcada por la violencia y la zozobra este domingo 14 de diciembre de 2025, tras un ataque armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la estación de Policía local.
Las autoridades reportaron que el intercambio de disparos, que se prolongó por más de 15 minutos, derivó en la muerte de Agustín Pabón, conductor de una ambulancia que se encontraba atendiendo otra emergencia en ese momento.