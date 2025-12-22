Córdoba: alcalde de Tierralta también solicitó fin de la extorsión como muestra de voluntad de paz

Montería

Luego de que se anunciara que en marzo de 2026 se pondrían en marcha las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), que permitan la transición de integrantes del Clan del Golfo a la vida civil, inicialmente en puntos de departamentos como Chocó y Córdoba, el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, dijo que se suma a la solicitud del gobernador del departamento Erasmo Zuleta, para que el grupo armado organizado ponga fin a la extorsión, especialmente en estos puntos de concentración.

“Al igual que en los municipios de Chocó y Antioquia, donde dieron inicio al pilotaje, el Clan del Golfo suspendió inmediatamente las extorsiones, pues también esperamos que en estos tres puntos donde se instalará la ZUT el grupo levante o decrete medida de levantamiento de extorsiones en nuestros territorios”, dijo el mandatario municipal.

“Este proceso de paz es diferente”: alcalde de Tierralta

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, este sería el cuarto proceso de paz que tomaría como uno de los epicentros a Tierralta. En ese sentido, el alcalde de la zona Jesús David Contreras resaltó que estos diálogos serían diferentes a los efectuados en el pasado, pese a las advertencias de liderazgos sociales en los territorios.

“Las lecciones en Tierralta son todas, las voluntades del municipio han sido positivas siempre. Hemos abrazado tres procesos de paz en los últimos 35 años, y hoy desde mi responsabilidad estamos abrazando este nuevo proceso que es diferente a todos en muchos aspectos (…) En el pasado se juntaba el Estado con el actor armado, la iglesia, países acompañantes y se iban a otro lado; discuten, hablan sin tener en cuenta la opinión de la sociedad civil, de las víctimas del conflicto armado, de los gremios y entidades territoriales”, expresó.

“Hemos tenido múltiples sesiones del Consejo Municipal de Paz y esto ha permitido que en cada espacio socio-jurídico la sociedad civil y las autoridades territoriales hagamos nuestros aportes, que demos a conocer nuestra visión sobre cuáles son las causas que hoy mantienen a estos territorios en el conflicto y cómo podemos hacer para que los procesos no sean fallidos en el futuro, sino que sean exitosos”, destacó.

Cabe recordar que, entre los reparos de los líderes sociales se cuestiona el hecho de que las ZUT empiecen a funcionar previo a las elecciones legislativas de marzo 2026, lo cual advierten podría “politizar” estos acercamientos en medio de situaciones que, según precisan, continúan registrándose en el sur de Córdoba como confinamientos y desplazamientos forzados.