Estas son las peticiones y reparos a los diálogos de paz entre el Gobierno y el Clan del Golfo

Montería

Pese a los diálogos de paz que estaría adelantando el Gobierno Nacional con el Clan del Golfo en Doha, Catar, defensores de derechos humanos advierten que las acciones violentas persisten en los territorios, generando confinamiento y otro tipo de hechos que dejan en el medio a la población civil, especialmente en el sur de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de esta estructura. En ese sentido, hicieron un llamado para que cese el fuego en esta época de fin de año.

“Las acciones de carácter delincuencial continúan ocurriendo en el departamento de Córdoba: la extorsión, asesinatos selectivos, la amenaza, el desplazamiento forzado, el confinamiento que nos preocupa mucho y el reclutamiento; la vinculación de niños y niñas, adolescentes y mujeres en el marco de la instrumentalización de las mismas (…) Con todo esto que es preocupante, además de declarar una zona de ubicación temporal, de aquí o mientras pasa diciembre, como ha pasado en otros procesos, esperamos que se declare un cese bilateral de hostilidades, esto es otra cosa; hay agresiones de parte y parte”, resaltó el líder social.

Tras lo expuesto, insistió en que “hay enfrentamientos de parte y parte, hay combates en los que han sido asesinados cabezas de este actor armado no estatal y se han presentado bajas de la fuerza pública porque no hay un cese al fuego”

Reparos a la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT):

Uno de los recientes anuncios que habría arrojado el diálogo entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, estaría relacionado con las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), las cuales permitirían la transición de los integrantes de la estructura armada hacia la vida civil.

Estas zonas operarían inicialmente en Chocó y Córdoba, a partir del 1 de marzo de 2026, como parte del proceso de negociación de carácter sociojurídico entre el Estado y esa organización al margen de la ley.

“Lo que quedó en el punto es que la Zona de Ubicación Temporal en Tierralta empieza a operar el 1 de marzo, a siete días de elecciones, y ese es un escenario que se puede presentar para varias situaciones. Una sería que la población civil se sienta constreñida para ejercer su voto en esos territorios y la segunda sería que pueda generar algún tipo de efecto político a favor o en contra de algunas candidaturas, específicamente en el sur de Córdoba, donde se elige la circunscripción especial de paz”, expresó el defensor de derechos humanos en Córdoba, José David Ortega.

“Considero que la fecha debe tener su reprogramación, que esa ubicación empiece siete días después de haber pasado las elecciones, cuando ya no haya un escenario político, teniendo en cuenta que se podría afectar el proceso porque arrancaría mal, politizado. No quiero decir que se encuentre politizado, sino por la fecha que es electoral y eso afectará muchas situaciones”, agregó.

¿Qué errores considera que no se podrían repetir de pasados acuerdos de paz?

Según el líder José David Ortega, este acuerdo que tendría nuevamente como uno de los escenarios principales a Tierralta, Córdoba, “no se puede empezar sin tener clara su implementación. Si no hay una ruta clara para la implementación de ese acuerdo, va a ser fallido. Tenemos un ejemplo reciente con las extintas Farc, en el acuerdo quedó muy bonito; pero la implementación depende de muchos actores que van más allá de la posibilidad del Estado colombiano y eso que no permite avanzar, genera desconfianza con el actor armado y la misma población civil”.

Gobernador de Córdoba exige poner fin a la extorsión como un gesto de voluntad de paz:

A través de la red social X, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, insistió en claridad sobre los acuerdos y en gestos de paz por parte del Clan del Golfo en los territorios.

“Córdoba ha sido un territorio históricamente golpeado por la violencia. Por eso, velaremos para que estos acuerdos no se queden en el papel, sino que se conviertan en verdadera paz territorial, con resultados concretos que transformen el territorio y protejan la vida y dignidad de nuestra gente. Le proponemos al Gobierno Nacional y la mesa de diálogo en general, que hagamos pronto una reunión en el departamento con diferentes sectores y gremios para que nos expliquen el alcance de la firma de este acuerdo, y estas zonas que se crearán en nuestro territorio”, expresó.

“Además, para que escuchen también a nuestra gente, que saben más de paz que cualquiera… porque les ha tocado construir una vida resiliente en medio de la guerra. Esperamos que este anuncio se acompañe próximamente con gestos concretos, que generen confianza, como la eliminación de la extorsión y la definición de inversión y acciones en estas zonas”, concluyó.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en que este sería el cuarto proceso de paz que tendría como uno de los epicentros a Tierralta, Córdoba, en el sur del departamento.