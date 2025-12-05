Gobierno y Clan del Golfo acuerdan creación de zonas de ubicación temporal desde marzo de 2026

El Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, alcanzaron un acuerdo para crear Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que permitan la transición de sus integrantes hacia la vida civil.

Estas zonas operarán inicialmente en Chocó y Córdoba y comenzarán a implementarse a partir del 1 de marzo de 2026, como parte del proceso de negociación de carácter sociojurídico entre el Estado y esa organización armada.

El avance se dio en el marco de la segunda sesión del Espacio de Conversación Sociojurídico que se llevó a cabo en Doha, con el acompañamiento del Grupo de Países Mediadores integrado por Qatar, España, Noruega y Suiza.

Entre los acuerdos logrados está la ampliación del área para acciones piloto de construcción de confianza. A los territorios definidos el 18 de septiembre de 2025 se sumaron los municipios de Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar). Estas localidades se integran a los municipios anunciados previamente: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).

Con ello se busca extender los compromisos a nivel municipal y nacional, garantizando su implementación con pertinencia territorial y la participación de autoridades locales y comunidades.

Otro de los puntos pactados es la asignación a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) del mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos asumidos. Para ello se activará un mecanismo tripartito encargado de impulsar los apoyos técnicos, financieros, académicos y logísticos necesarios, conforme al “Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha”.

Finalmente, se acordó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), donde comenzará de manera gradual la ubicación de integrantes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026.

Estas zonas funcionarán como espacios de tránsito hacia la vida civil y serán objeto de monitoreo permanente, con garantías de seguridad y control institucional.