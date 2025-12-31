Alta consejera pide mayor liderazgo del Gobierno Nacional en la implementación de la paz

Durante una reciente declaración, la alta consejera Jennifer Del Toro, expresó su preocupación por el desarrollo de los procesos de diálogo y la implementación de los compromisos en materia de paz, al considerar necesaria una mayor presencia y liderazgo del Gobierno Nacional en las regiones más golpeadas por la violencia.

La funcionaria sostuvo que la falta de acciones contundentes ha permitido el recrudecimiento de hechos criminales, lo que afecta de manera directa a las comunidades y pone en riesgo los avances alcanzados en el posconflicto. En ese contexto, insistió en que el presidente de la República debe asumir un rol más activo y visible para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y fortalecer la seguridad en los territorios.

Del Toro recalcó que desde Santa Marta se adelantan acciones de articulación institucional y acompañamiento a las comunidades, pero advirtió que, sin el respaldo decidido del Ejecutivo Nacional, será difícil consolidar una paz estable y duradera.

Finalmente, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para reforzar las estrategias de seguridad, garantizar la protección de líderes sociales y priorizar la inversión social como eje fundamental para avanzar en la construcción de paz en el distrito.