Top 10: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "Amor, dime la verdad, ¿con este vestido me veo gorda?".

Top 9: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "Tranquilo amor, si quieres salir con tus amigos, hazlo, yo no me voy a poner brava".

Top 8: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "No mi amor, yo no quiero papas a la francesa, yo te robo una de las tuyas".

Top 7: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "Mi amor, ¿sabes qué fecha es hoy?".

Top 6: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "Mi vida, dame 5 minutos que estoy terminándome de arreglar".

Top 5: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "Está como querida tu amiga, ¿de dónde la conoces?".

Top 4: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "¿Brava?, ¡¡nooo estoy súper bien!!! ¿o acaso tengo algún motivo para estar brava?".

Top 3: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: "¡¡Nada!!, ¡¡no me pasa nada!!!! Sigue viendo tu partido de fútbol, que no me pasa nada."

Top 2: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: “¡¡Ayyy nooo!! ¿qué voy a hacer?!!! ¡¡¡No tengo qué ponerme!!!”.

Top 1: Di que eres mujer, sin decir que eres mujer: “Hoy no mi amor, me duele la cabeza".