El año 2025 fue el más caluroso y soleado jamás registrado en Reino Unido, anunció este viernes el Met Service, el servicio meteorológico nacional del país.

“2025 se suma al 2022 y al 2023 en la lista de los tres años más cálidos desde 1884”, declaró la Met Office en un comunicado.

“Esto es una demostración cada vez más clara del impacto del cambio climático sobre las temperaturas en el Reino Unido”, añadió.

Con una temperatura media de 10,09 °C, 2025 batió el récord anterior de 10,03 ºC establecido en 2022.

“Cuatro de los últimos cinco años figuran ahora entre los cinco años más cálidos registrados en el país”, indicó Met Office.

Los diez años más cálidos se han registrado todos durante las dos últimas décadas.

Además, la agencia meteorológica confirmó que 2025 fue el año más soleado en el Reino Unido desde que comenzaron los registros en 1910.

En total se contaron cerca de 1.648,5 horas de sol, es decir, 61,4 horas más que el récord anterior de 2003.

