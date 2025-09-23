Internacional

Trump califica el cambio climático como “la mayor estafa de la historia”

“La huella de carbono es un engaño inventado por personas con malas intenciones” dijo el mandatario

Donald Trump, presidente de Donald Trump en la Asamblea general de la ONU. Foto: Taylor Hill/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el cambio climático como la “mayor estafa de la historia” y afirmó que el concepto de huella de carbono era “un engaño”, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU este martes 23 de septiembre.

“El cambio climático es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”, declaró. Y agregó que “la huella de carbono es un engaño inventado por personas con malas intenciones”.

