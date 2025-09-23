Internacional

Trump exige a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia: “Es vergonzoso”

“No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso”, declaró.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Contributor/Getty Images. // Presidente de Rusia, Vladimir Putin. FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes 23 de septiembre a los países europeos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra en Ucrania.

