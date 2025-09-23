Trump exige a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia: “Es vergonzoso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes 23 de septiembre a los países europeos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra en Ucrania.

