Trump exige a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia: “Es vergonzoso”
“No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso”, declaró.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes 23 de septiembre a los países europeos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra en Ucrania.
