“El Gobierno nos ha incumplido”: Alfonso Medrano, presidente Asociación Colombiana de Camioneros

Tunja

El sector del transporte de carga atraviesa una situación crítica que podría derivar en un colapso operativo y financiero en el corto plazo, advirtió el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), que es una de las principales asociaciones camioneras del país, el boyacense Alfonso Medrano, tras denunciar incumplimientos reiterados del Gobierno Nacional a los acuerdos pactados con el gremio.

Según el dirigente, pese a existir un acuerdo formal, el Gobierno ha venido incumpliendo lo pactado, especialmente en lo relacionado con el precio del ACPM.

“Solo en el último mes, el diésel tuvo un incremento cercano a los 100 pesos, sumándose a una serie de alzas que ya superan los 1.200 pesos desde las anteriores movilizaciones del sector. Esto es un claro incumplimiento por parte del Gobierno Nacional que golpea directamente la sostenibilidad del transporte de carga en el país”, afirmó Medrano.

A este panorama se suma el aumento del salario mínimo y el anuncio de la emergencia económica, factores que, de acuerdo con Medrano, generarán un gran efecto en todos los costos del sector.

“Aparte de eso, hay que esperar el alza de absolutamente todo con ese exagerado aumento en el valor del salario mínimo. Entonces yo veo que viene una crisis severa para el sector transporte porque viene el alza de los peajes, viene el alza del SOAT, viene el alza de la tecnomecánica, viene el alza de los conductores, viene el alza de todos los insumos, es decir, el transporte como está. Si la ministra de Transporte no hace respetar el CICE y se actualizan todas estas alzas como es debido, créame que el sector transporte de carga en carretera va a sufrir un colapso muy pronto”, aseguró el líder gremial del transporte.

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que esta situación tendrá sobre los conductores. “Los primeros a quienes debemos cumplirles son a ellos, pero con estos costos no vamos a alcanzar. Un camión prácticamente deja de ser viable para cumplir sus rutas”, explicó, agregando que esto podría empujar al sector hacia la informalidad. “Si no se pueden pagar las condiciones que exige la ley, muchos terminarán operando por fuera de la formalidad, lo que aumentará el desempleo y precarizará aún más la economía”.

Ante este escenario, el dirigente hizo un llamado a la ministra de Transporte María Fernanda Rojas y al Gobierno Nacional para que se sienten con el gremio y definan con claridad el rumbo del sector. Al mismo tiempo, convocó a las bases camioneras a pronunciarse y analizar los pasos a seguir.

“Desde ya hacemos un llamado a todas las bases camioneras del país a que comencemos a pronunciarnos, a ver hacia dónde vamos, porque en últimas uno como directivo trata de orientar, de contener, de tratar de hacer la política pública sana, pero ya cuando se sale el alza de las manos, entonces pues serán las bases las que tendrán que decirnos a nosotros los líderes o directivos de cada asociación, de cada agremiación, cuál es el paso a seguir”, puntualizó.

Pese a que Alfonso Medrano evitó anunciar de manera directa una movilización, no descartó la posibilidad de adelantar un paro durante este 2026.

“Como principal líder del sector transporte de carga de los camioneros de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), que es la mayor asociación que tiene representación en todo el país, simplemente estoy llamando la atención de qué es lo que se nos viene y ya serán los camioneros los que ordenan qué tenemos que hacer nosotros los directivos. Y yo veo que va a ser insostenible y no va a ser viable y no va a ser económicamente rentable el sector transporte de carga”, concluyó.

Recordemos que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio a conocer que el precio del galón de gasolina corriente y ACPM tuvieron un aumento desde el 1 de enero de 2026 de $90 y $99 respectivamente.