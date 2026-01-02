Irán consideró “imprudente y peligrosa” la amenaza de Trump de intervención en medio de protestas

Donald Trump y banderas de Irán y Estados Unidos. Fotos: (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) / Getty Images

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán tachó el viernes de “imprudente y peligrosa” la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con intervenir si las autoridades iraníes matan a manifestantes.

“La declaración de Trump hoy, probablemente influido por quienes temen la diplomacia o creen erróneamente que es inútil, es imprudente y peligrosa”, escribió en X el canciller Abás Araqhchi; y añadió que aunque el movimiento en curso es mayoritariamente pacífico, “los ataques criminales contra los bienes públicos son intolerables”.

Policía de Irán dice que entiende las reivindicaciones de los manifestantes, pero que no tolerará ningún “caos”

Por su parte, la policía iraní aseguró que entiende las reivindicaciones de índole económica de los manifestantes pero advirtió que no tolerará ningún “caos”, según un comunicado difundido por la agencia de prensa Isna.

“Estas protestas, de carácter puramente económico y cívico, expresan la voluntad del pueblo de mejorar sus condiciones de vida”, dijo el vocero de la policía, Said Montazeralmahdi, en unas declaraciones inusualmente conciliadoras por parte de las fuerzas del orden hacia los manifestantes.

Le puede interesar: Autoridades en Irán confirman muerte de un miembro del Basij en las protestas

“La policía distingue claramente entre las demandas legítimas de la población y las acciones destructivas (...) y no permitirá que ningún enemigo transforme las protestas en caos”, añadió el portavoz.

Escuche W Radio en vivo aquí: