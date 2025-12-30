Rusia llamó al diálogo con Irán tras palabras de Trump sobre posible ataque

Banderas de Rusia, Irán y Estados Unidos, imagen de referencia - Getty Images / Ruma Aktar

Rusia llamó este martes a dialogar con Irán tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de golpear objetivos en la República Islámica si esta intenta reanudar su programa nuclear.

“Continuaremos nuestros contactos con todas las partes. Creemos que debe evitarse cualquier paso que pueda escalar las tensiones en la región”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que, en opinión de las autoridades rusas, “el diálogo con Irán es primordial”.

Asimismo, aseguró que Moscú continúa desarrollando relaciones constructivas con Teherán.

Peskov reaccionó así a las palabras de Trump, en presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la posibilidad de nuevos ataques a Irán si intenta reconstruir su programa nuclear.

“Espero que no estén intentando volver a acumular (armas), porque si lo hacen, no vamos a tener otra opción que erradicar rápidamente esa acumulación”, dijo el mandatario estadounidense.

Irán enfrentó en junio a Israel en una guerra de 12 días, en la que fueron bombardeadas sus instalaciones atómicas, militares y civiles, que causaron más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

Irán respondió a esas ofensivas con el lanzamiento diario de misiles y drones contra el territorio israelí, provocando la muerte de unas 30 personas.

EE.UU. también intervino en el conflicto con ataques contra las tres principales plantas nucleares iraníes.

Con el estallido de la guerra, las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington quedaron estancadas y la República Islámica se niega a reanudarlas por lo que considera demandas excesivas de EE.UU., que pide el cese de enriquecimiento de uranio, la limitación del alcance de misiles iraníes y el fin del apoyo de Irán a milicias regionales como Hizbulá en el Líbano o Hamás en Palestina.

