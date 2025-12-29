Rusia acusó a Ucrania de lanzar drones contra una residencia oficial de Putin
Lavrov anunció que Rusia ha elegido objetivos en Ucrania para “ataques de represalia” y que la “posición negociadora de Moscú será revisada”.
Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia oficial de Vladimir Putin, situada entre Moscú y San Petersburgo, y anunció que “revisará” su postura negociadora para poner fin a la guerra tras este “ataque terrorista”.
Lavrov anunció que Rusia ha elegido objetivos en Ucrania para “ataques de represalia” y que la “posición negociadora de Moscú será revisada”. del presidente ruso en la región de Nóvgorod, y aseguró que todos fueron destruidos por la defensa aérea.
