Rusia lanzó más de 600 drones y decenas de misiles contra Ucrania, según primera ministra ucraniana

Las fuerzas rusas lanzaron anoche y durante la madrugada más de 600 drones y decenas de misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, en lo que la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, calificó de “ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad”.

“El enemigo utilizó más de 600 drones y decenas de misiles. Fue un ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad. En un momento en el que la gente se prepara para las fiestas, el enemigo intentó dejar a las familias ucranianas sin luz, sin calefacción y sin sensación de seguridad”, denunció en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Agregó que inmediatamente después del bombardeo nocturno, se coordinó a todos los servicios para eliminar las consecuencias del ataque.

Precisó que las instalaciones energéticas de las regiones occidentales de Ucrania han sido las más afectadas por este ataque combinado.

“Debido a las acciones del enemigo en todo el territorio del país se han tenido que aplicar cortes de electricidad programados. Se levantarán tan pronto como se estabilice la situación en el sistema energético”, señaló.

Sviridenko subrayó que las administraciones militares regionales y todos los servicios correspondientes ya están trabajando para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible, para lo cual se han movilizado todos los recursos, aseguró.

Agregó que el Ministerio de Energía, en colaboración con la empresa pública Ukrenergo, informará sobre el estado actual del sistema energético.

