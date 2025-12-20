Rusia lanzó tres misiles y 51 drones durante la noche, de los que Ucrania neutralizó 31

Ataque ruso en Zaporiyia, el 19 de diciembre de 2025. FOTO: Ukrinform/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Rusia lanzó tres misiles balísticos y 51 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 31, informó este sábado 20 de diciembre, en un comunicado la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de misiles y de veinte drones en quince localizaciones.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del viernes y durante la noche tres misiles balísticos Iskander-M desde la península ucraniana ocupada de Crimea y 51 aparatos no tripulados de ataque desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo.

De los drones lanzados por Rusia, unos treinta eran Shahed, mientras que el resto eran Gerbera o de otro tipo, agrega.

Hasta las 09.00 horas del sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 31 de esos aparatos no tripulados enemigos en el norte, sur y este del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

El Ministerio de Energía, por su parte, informó de que durante la noche, las fuerzas rusas atacaron instalaciones de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica en las regiones de Míkoláyiv, Jersón, Donetsk y Dnipropetrovsk, que dejaron sin electricidad a la población en la mañana del sábado.

Se está haciendo todo lo posible por restablecer el suministro a todos los abonados lo antes posible, agrega el comunicado.

“El enemigo también volvió a atacar a los trabajadores de una de las centrales térmicas de la frontera. Afortunadamente, no hay víctimas”, señaló el ministerio.

