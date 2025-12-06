Rusia derribó cinco drones ucranianos sobre la región de Leningrado

Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy cinco drones de ala fija ucranianos sobre la región de Leningrado, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

“Entre las 8:00 y las 11:00 hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea destruyeron cinco vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región de Leningrado” , se afirma en el parte castrense.

Lea más: Colombia se abstiene en votación de la ONU que exhortaba a Rusia a devolver niños ucranianos

La región de Leningrado, situada en el noroeste de Rusia, se encuentra a más de 700 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

Le puede interesar Rusia atacó territorio ucraniano con 137 drones

Con anterioridad, Defensa informó del derribo anoche de 116 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país, entre las que no figuraba la de Leningrado.

Debido a los ataques con drones los aeropuertos de las ciudades de Yaroslavl y Tambov, capitales de las regiones homónimas suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.