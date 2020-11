TOP 10: Lo que se viene pierna arriba

Top 10: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando compra ese viaje soñado a Europa, un mes todo incluido, con la tarjeta de crédito a 36 cuotas.

Top 9: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando en plena calentura con su novio, él le dice que no tiene condón, pero no se aguantan las ganas.

Top 8: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando usted decide tener un romance con un hombre casado.

Top 7: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando su mujer le pregunta si está gorda.

Top 6: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando se le quedó el celular en la casa y su mujer se sabe la clave para desbloquearlo.

Top 5: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando en plena cirugía de extracción de las cordales, el cirujano dice: “uy, esto va a estar difícil”.

Top 4: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando su novia le dice: Mi amor, tenemos que hablar.

Top 3: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando en plena noche y en una calle oscura, le timbra el celular, usted lo saca del bolsillo para contestar y vienen dos tipos de frente en una moto.

Top 2: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando termina la carrera del taxi. Usted saca la billetera para pagar, y se da cuenta que no tiene efectivo.

Top 1: Usted no sabe lo que se viene pierna arriba cuando el médico que le va a hacer el examen de la próstata mide 2 metros, toda la vida jugó basquetbol y tiene las manos como las de Shaquile Oneil.