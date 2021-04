Debate: ¿Se debe realizar la Copa América este año?

Tras la subida de contagios y muertes por el COVID-19, Sigue La W abrió el debate sobre si Colombia debe o no ser sede de la próxima Copa América. Esto, además, teniendo en cuenta que cualquier tipo de aglomeraciones, incluyendo las protestas, están prohibidas por la cuarentena.

Leandro Illia, periodista de IP Noticias, Radio Nacional y Relatores de Argentina, manifestó que “no es pertinente y perdón si los colegas se ofenden. Que haya fútbol no significa que se esté jugando”.

“Se dijo que el fútbol argentino se debe suspender por 15 días. No veo ningún argumento positivo para que se juegue”, indicó.

Juan Carlos ‘Toti’ Pasman, periodista en DirecTV Sports, señaló que “soy partidario que la vida debe seguir y me parece que sin público no hay fútbol, pero se debe jugar con todos los protocolos”.

Para Andrea Guerrero, periodista y conductora colombiana en RCN Televisión, ESPN y RCN Radio, “a pesar que nosotros (RCN) tenemos los derechos de transmisión de la Copa América, estamos apegados a la realidad. Esto es algo incoherente con la realidad”.

“Lo que trae hacer una Copa sin público trae unas repercusiones en términos comerciales. Además, los periodistas también estamos expuestos”, dijo.

Por su parte, Hernán Peláez recalcó que “yo creo que no es el momento de Copa América. Bogotá está confinada hasta el 9 de mayo, entonces es muy difícil que en un mes estemos bien

“Aquí no hay disciplina, entonces ante esto jugar o no jugar no significa nada para el país. A la FIFA lo que le interesa es el mundial de Qatar”, explicó.

César Augusto, periodista deportivo en Win Sports y Caracol Radio, expresó que “estoy de acuerdo con la realización de la Copa América, me parece que muchos se están enfocando en el tema político”.

“Solo hay dos maneras de detener el virus, con la vacunación y con la conciencia. Las posibilidades de contagios son mínimas”, declaró.

Adrián Magnoli, periodista deportivo de DirecTV, manifestó que “el tema de conciencia no existe. La conciencia no está en el fútbol, sino en las personas”.

Otto Sussman, epidemiólogo, dijo que “en Latinoamérica estamos en el tercer pico, pero después vamos a seguir teniendo problemas”.

“Se debe preguntar, cuántos compromisos se han tenido que aplazar. El mundo se está ahogando otra vez con este virus”, recalcó.