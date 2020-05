Conozca los horarios de atención de los bancos hasta el 31 de mayo

La Superfinanciera ha recomendado a los bancos no abrir más del 85% de las sucursales y los fines de semana atender durante cuatro horas. Además, sugirió fortalecer los canales de atención virtual y la comunicación vía telefónica.

Por esta razón, varias entidades bancarias han decidido cambiar sus horarios:

- Bancolombia

Para los pensionados habrá un horario de atención especial entre las 8:00 am a 9:00 am, sin embargo, reiteran que los que quieran recibir su mesada en una cuenta de ahorros diseñada a cero costos, pueden abrirla en los canales digitales.

Para el resto de clientes mantiene el horario de 9:00 am a 4:00 pm, y los fines de semana no tendrán atención.

- Banco de Bogotá

Atenderá de lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 am y de 1:00 pm a 4:00 pm. También recomiendan hacer transacciones vía telefónica o por la página web.

- BBVA

El banco tendrá una atención de 9:00 am a 4:00 - 4:30 pm. Por otro lado, cuenta con una app en donde se pueden realizar giros a otras entidades financieras de manera gratuita.

- Davivienda

Su horario de atención se amplió de 9:00 am a 3:00 pm., y cuenta con más de 300 oficinas abiertas en todo el país.

- Banco AV Villas

Algunas oficinas del banco extendieron sus horarios de atención de lunes a viernes, las cuales irán de 8:00 am. a 11:30 am y de 1:00 pm a 4:00 pm. Las que funcionan normalmente atenderán de 8:00 am a 1:00 pm.

