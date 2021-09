Constructora Pedro Gómez entró en proceso de liquidación

La Superintendencia de Sociedades anunció este miércoles que la constructora Pedro Gómez y Cía. S.A. inició el proceso de liquidación, luego de que hace un año y medio la admitiera bajo el esquema de reorganización, por supuesta cesación de pagos.

No obstante, la Superintendencia constató que “en una inspección judicial realizada 30 de julio de 2021, que la sociedad no cuenta con información financiera desde 2018 y que no viene ejecutando su objeto social desde septiembre de 2020, causales de liquidación judicial inmediata previstas en ley”, por lo cual el juez decretó la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial.

En junio de 2016, esta constructora se sometió a control de la Supersociedades por deudas vencidas a más de 90 días que llegaban, en ese entonces, a $14.464 millones, las cuales estaban divididas en $5.933 millones en accionistas y $8.531 millones en acreedores varios.

Esta empresa se suma a La 14 que entró en proceso de liquidación judicial hace unos días.