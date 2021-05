El dólar en Colombia inicia semana con tendencia a la baja

Luego del puente festivo en el país, el dólar en Colombia cerró este martes con un precio promedio de $3.655,74. El pasado viernes, la divisa estadounidense cerró con un precio de $3.683, lo que significa que para hoy se evidenció una caída de más de 20 pesos.

Para hoy, el dólar en casas de cambio para la compra presentó un precio de $3.625,00, en cambio, la cifra para las casas de cambio para la venta registró unos $3.736,00, es decir, una subida sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Lea aquí:

A continuación, conozca el comportamiento de otros indicadores económicos para este 18 de mayo de 2021:

UVR $ 280,3931

PETRÓLEO WTI US$ 65,42

PETRÓLEO Brent US$ 68,65

CAFÉ US$ 1,30

EURO $ 4.468,04

Cálculo no oficial con base en la TRM.

ORO (gr) compra $ 201.930,12

COLCAP $ 1.268,14

CARBÓN US$ 99,55

USURA (Mayo) % 25,83

Tasas de interés vigentes para la semana

DTF EFECTIVO ANUAL % 1,75

DTF TRIMESTRE ANTIC. % 1,73

DTF TRIMESTRE VENC. % 1,74

DTF SEMESTRE ANTIC. % 1,73

DTF SEMESTRE VENC. % 1,74

Con información de Colprensa.