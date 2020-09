Productores de papa aseguran que están produciendo a pérdidas y piden ayudas

En entrevista con W Radio, Luis Ernesto Gómez, productor de papa en Cundinamarca, denunció que distintos factores en la actualidad están ocasionando que los paperos del país estén produciendo a pérdidas, poniendo como ejemplo que un bulto de papa pastusa que anteriormente se estaba vendiendo hasta por encima de los 45 mil pesos, hoy se está teniendo que vender por debajo de los 30 mil pesos, ocasionando pérdidas para los agricultores de este sector hasta en un 40%.

En sus declaraciones, Gómez dijo: “Estamos trabajando a pérdida porque los costos de producción nuestros están entre 35 y 40 mil pesos, para poder sacar un bulto de papa de 50 kilos y ponerlo en Corabastos está entre 35 y 45 mil pesos”.

La indagar con el Ministerio de Agricultura cuáles han sido los motivos que llevaron a la caída de los precios de la papa, la cartera respondió a W Radio que se debe al cierre del canal de HORECA, que hace referencia a hoteles, restaurantes y casinos, en el que se consume cerca del 25% de la papa producida en el país, esto debido a la cuarentena por la llegada del covid - 19 disminuyendo significativamente la demanda y consecuentemente generando una reducción de los precios.

Lea en La W:

Sin embargo para los productores de la papa aunque lo anterior es una de las razones para que haya caído el precio de la papa, también hay otros motivos que impactan aún más el mercado, así lo expuso el productor Luis Ernesto Gómez, quien dijo “pero lo que pasa es que en Colombia hay sobre producción de papa en este momento, porque no tenemos cultivos alternativos, el 95% por ejemplo de la cebada que se consume en Colombia y el 90% de trigo que se consume en Colombia todo es importado, entonces las tierras no las están utilizando sino para un solo producto como está pasando con la papa en este momento”, añadiendo que “pero también nos está afectando que están importando papa de Bélgica, Holanda y Alemania, no podrá ser en las cantidades como el Ministerio de Agricultura me lo ha manifestado que seguramente son solo 50 mil toneladas al año pero lo que pasa es que eso impacta el mercado”:

Frente al escenario, los productores pidieron al Gobierno que escuche el llamado que le hacen, ya que son miles de familias las que dependen de este mercado, añadiendo que durante toda la pandemia del covid – 19, este ha sido uno de los poco sectores de la economía que no se ha detenido con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de Colombia.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura respondió a W Radio, que está enterado de la situación que se vive en el sector papero y que por ende viene tomando las siguientes medidas:

El titular de la cartera agrícola, Rodolfo Zea, convocará de manera urgente una reunión del Consejo Nacional de la Papa ampliado con actores representativos de la cadena, para analizar la situación y tomar conjuntamente las medidas que ayuden a los productores

Desde hace un mes el MinAgricultura junto con el MinComercio están trabajando en las medidas de renovación de los derechos antidumping impuestos por Colombia a las importaciones de papa precocida congelada provenientes de Bélgica, Holanda y Alemania, con lo cual se busca seguir protegiendo al sector.

Actualmente se tiene al aire con recursos de la parafiscalidad, una campaña de promoción al consumo en medios masivos, con lo cual el Ministerio de Agricultura espera que haya aumento en el consumo de papa nacional.

En los siguientes días se espera conocer las medidas que se adoptarán para apoyar a los paperos de Colombia.