Tardó el conteo, pero no los memes: así esperan en redes el resultado de las elecciones

Las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump tienen nerviosos a los usuarios de las redes sociales de todo el mundo. Muchos han decidido hacer más amena la espera haciendo memes.

Las redes han sido implacables con asuntos como la demora del conteo en Nevada, la edad de Joe Biden, las declaraciones de Donald Trump o la para nada exitosa participación del rapero Kanye West.

Han pasado tres días desde que los estadounidenses acudieron a las urnas, pero aún no se sabe quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Por ahora, Joe Biden es el favorito y solo necesita ganar en un estado más para llegar a la Casa Blanca.

I am absolutely losing my mind over this headline pic.twitter.com/hZGXHynbY7