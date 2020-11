Greta Thunberg se burla de Trump por sus “problemas de ira” en las elecciones

La activista sueca Greta Thunberg publicó un particular trino este miércoles en respuesta a los mensajes del presidente Donald Trump en los que asegura que se están “robando” las elecciones por la presidencia de Estados Unidos.

La ambientalista de 17 años utilizó la misma expresión que Donald Trump usó luego de que ella interviniera en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019. “Ridículo. Donald debe trabajar en el manejo de sus problemas de ira, luego ir a una buena película clásica con un amigo. Calma Donald, Calma”, dice el trino publicado en respuesta al clamor del presidente para que dejen de contar los votos.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA