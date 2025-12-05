Uruguay será país garante en el proceso de paz entre el Gobierno y las disidencias de Walter Mendoza

Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno y Walter Mendoza, jefe del equipo negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano - Al lado la bandera de Uruguay

La Consejería Comisionada de Paz confirmó que Uruguay se suma como país garante en la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y las disidencias de Walter Mendoza, conocidas como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Con esta decisión, se amplía el respaldo internacional al proceso que avanza entre las partes.

En un comunicado oficial, el Gobierno agradeció el compromiso del país suramericano con la construcción de la paz en Colombia y destacó el respaldo regional y multilateral que Uruguay representa.

“Su participación constituye un aporte significativo para avanzar en acuerdos sólidos y verificables, en un clima de confianza, cooperación y transparencia”, señaló la Consejería, al destacar que estos factores son claves para el desarrollo de la negociación.

La presencia de Uruguay se suma al acompañamiento que ya brindan otros países garantes, organismos internacionales y la Conferencia Episcopal, fortaleciendo la legitimidad del proceso y su dimensión global.

La delegación de paz del Gobierno y las disidencias trabajan en la instalación de una Zona de Ubicación Temporal para la transición de la vida armada a la civil en medio del proceso. Entre los avances recientes de la mesa, está la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Ejército Bolivariano, hecho que contó con el acompañamiento del Ministerio de Defensa, el Ejército y la OEA en Putumayo y Nariño.