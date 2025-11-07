Terminó la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de las disidencias de Walter Mendoza

El Gobierno Nacional informó sobre la destrucción de 14,5 toneladas de material de guerra entregadas por las disidencias de las Farc al mando de alias Walter Mendoza, en el marco de los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogos.

Según el comunicado, la acción se realizó “en cumplimiento del acuerdo No. 12, ‘Entrega, Verificación y Destrucción Progresiva de Material de Guerra’, suscrito el 19 de julio de 2025”, y fue resultado de los acuerdos alcanzados “en materia de confianza y desescalamiento del conflicto”.

La destrucción técnica del armamento se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2025, “bajo la supervisión técnica y verificación del Ejército Nacional y la MAPP-OEA, en los departamentos de Nariño y Putumayo”. El procedimiento finalizó el 2 de noviembre en la región de Chimbuza, municipio de Roberto Payán (Nariño).

El Gobierno destacó que este acto “constituye un gesto concreto de voluntad de paz que reafirma el compromiso de las partes con el desescalamiento progresivo del conflicto, la protección de las comunidades y la implementación de medidas humanitarias en los territorios de Nariño y Putumayo”.

Las delegaciones reconocieron además este hecho como “un hito significativo en el proceso de construcción de confianza mutua, que fortalece el camino hacia una paz estable y duradera”, y reiteraron su compromiso con la continuidad del proceso de diálogo “para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad colombiana, en especial a las comunidades históricamente afectadas por el conflicto”.