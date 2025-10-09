Arrancó plan para destruir 14 toneladas de material bélico de las disidencias de ‘Walter Mendoza’

La W Radio conoció los decretos 1052 y 1053 de 2025, que fijan la hoja de ruta del Gobierno Nacional para poner en marcha el plan que busca la entrega y destrucción de 14 toneladas de material bélico en poder del autodenominado Coordinadora Ejército Bolivariano, grupo liderado por José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’.

El documento señala que, a partir de su expedición, firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el proceso de alistamiento, recepción, verificación, registro, custodia y destrucción del material tendrá una duración máxima de tres meses y se llevará a cabo en diferentes puntos de los departamentos de Nariño y Putumayo.

Asimismo, el decreto estipula que el procedimiento contará con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) durante todas sus etapas.

El Ministerio de Defensa tendrá un papel fundamental, pues deberá emitir las instrucciones y lineamientos a la fuerza pública para garantizar la seguridad y el éxito del proceso.

“Estas instrucciones incluirán, entre otros aspectos, los mecanismos pertinentes para facilitar la ubicación y verificación del material bélico”, indica el documento.

Otro punto destacado de la decisión tiene que ver con la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares y de policía en los perímetros cercanos a los lugares donde se entregarán las armas y otros elementos.

“Como parte del procedimiento para facilitar la entrega y ubicación del material bélico por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el presidente de la República impartirá, cuando y donde corresponda, instrucciones para la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de policía, exclusivamente en un cuadrante de veinticinco kilómetros cuadrados (25 km²), equivalente a un área de cinco por cinco kilómetros, relacionado con los lugares aprobados para la destrucción del material bélico”, señala el decreto.

El texto también precisa que el Ministerio de Defensa invitará al procurador general, Gregorio Eljach, a acompañar todo el proceso.

Fuentes cercanas al proceso informaron a La W que se evalúa iniciar la operación en la segunda semana de octubre en el municipio de Puerto Asís (Putumayo) y que posteriormente se activarán otros puntos para la recolección y destrucción del material bélico.