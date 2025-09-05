Disidencias de ‘Walter Mendoza’ niegan responsabilidad en ataque a soldados en Putumayo

El jefe negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Walter Mendoza (i) y el jefe negociador de Gobierno Armando Novoa. EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las Farc bajo el mando de ‘Walter Mendoza’ y actualmente en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, negó estar detrás del constreñimiento a la población civil que terminó en el ataque contra soldados del Ejército en Villagarzón, Putumayo, el pasado 3 de septiembre.

En un comunicado público, el grupo armado ilegal aseguró que “lamenta y rechaza los hechos ocurridos en la vereda Siloé, en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo, el pasado día 3 de septiembre de 2025. Hechos que, como en otras oportunidades, solicitamos que sean aclarados exhaustivamente”.

La CNEB pidió activar el mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos acordado en las mesas de diálogo para determinar la responsabilidad en lo sucedido. “Al igual que en otras oportunidades, solicitamos el mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos acordado, a fin de poder determinar plenamente los hechos y las circunstancias de estos”, indicó el grupo.

En el comunicado, la organización armada reiteró su compromiso con el proceso de paz en curso: “La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano viene adelantando un proceso de diálogos de paz con absoluta seriedad, responsabilidad y compromiso entre las partes. Como CNEB estamos comprometidos con la paz en nuestros territorios y en el respeto por los derechos humanos”.

Asimismo, recordó que durante el cuarto ciclo de negociaciones se pactó respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos. “Compromiso que hemos venido honrando en favor de las comunidades y el desescalamiento del conflicto en los territorios”, señalaron.

La CNEB cerró su pronunciamiento con un mensaje de condolencia y la ratificación de su voluntad de paz: “Lamentamos profundamente estos hechos que enlutan el territorio nacional y una vez más ratificamos nuestro compromiso de paz en los territorios, para el cumplimiento e implementación de lo acordado con el Gobierno Nacional”.

