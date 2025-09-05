Disidencias de ‘Walter Mendoza’ niegan responsabilidad en ataque a soldados en Putumayo
El grupo armado ilegal aseguró que lamenta y rechaza los hechos ocurridos en la vereda Siloé, en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las Farc bajo el mando de ‘Walter Mendoza’ y actualmente en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, negó estar detrás del constreñimiento a la población civil que terminó en el ataque contra soldados del Ejército en Villagarzón, Putumayo, el pasado 3 de septiembre.
En un comunicado público, el grupo armado ilegal aseguró que “lamenta y rechaza los hechos ocurridos en la vereda Siloé, en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo, el pasado día 3 de septiembre de 2025. Hechos que, como en otras oportunidades, solicitamos que sean aclarados exhaustivamente”.
La CNEB pidió activar el mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos acordado en las mesas de diálogo para determinar la responsabilidad en lo sucedido. “Al igual que en otras oportunidades, solicitamos el mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos acordado, a fin de poder determinar plenamente los hechos y las circunstancias de estos”, indicó el grupo.
En el comunicado, la organización armada reiteró su compromiso con el proceso de paz en curso: “La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano viene adelantando un proceso de diálogos de paz con absoluta seriedad, responsabilidad y compromiso entre las partes. Como CNEB estamos comprometidos con la paz en nuestros territorios y en el respeto por los derechos humanos”.
Asimismo, recordó que durante el cuarto ciclo de negociaciones se pactó respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos. “Compromiso que hemos venido honrando en favor de las comunidades y el desescalamiento del conflicto en los territorios”, señalaron.
La CNEB cerró su pronunciamiento con un mensaje de condolencia y la ratificación de su voluntad de paz: “Lamentamos profundamente estos hechos que enlutan el territorio nacional y una vez más ratificamos nuestro compromiso de paz en los territorios, para el cumplimiento e implementación de lo acordado con el Gobierno Nacional”.
