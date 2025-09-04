Soldados heridos con fuego en Putumayo llegaron a Bogotá

El Hospital Militar Central informó que recibieron a dos soldados víctimas del ataque perpetrado en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo.

Al hospital llegaron el soldado Sebastián Díaz Amaya, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, y el soldado Daniel Fierro Rubiano, quien es valorado por el servicio de cirugía general y plástica.

“El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, dispone de todas sus capacidades médicas y de infraestructura para brindar atención especializada y oportuna al personal ingresado. La evolución de los pacientes será informada oportunamente en un próximo comunicado”, anunciaron.

Un tercer uniformado que también resultó herido se quedó en la zona.