Atacaron a soldados con gasolina y fuego en el Putumayo
Los hechos se registraron en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón.
Tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban operaciones militares orientadas a destruir un laboratorio ilegal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, cuando se presentó una asonada por parte de un grupo de civiles, quienes, atacaron con fuego a los uniformados con el propósito de impedir el procedimiento.
Durante los hechos, un oficial y un soldado profesional resultaron heridos con quemaduras de gravedad, tras ser rociados con gasolina, siendo evacuados de manera inmediata a un centro médico de Florencia, Caquetá, para recibir atención médica especializada.
“El Ejército Nacional, a través de este comando, rechaza de manera categórica estas acciones criminales y denunciará ante las autoridades competentes el constreñimiento de la población civil por parte del grupo armado organizado (GAO-r) Comandos de Frontera para obstaculizar la ejecución de las operaciones militares, así como las agresiones cometidas en contra de nuestros hombres al servicio de la patria”, informaron desde el Ejército.
El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de esta acción criminal.