Manchester United empató 1-1 con el West Ham y volvió a ceder puntos por Premier League

Casemiro and Bruno Fernandes tras el encuentro ante el West Ham en Old Trafford. FOTO: Alex Livesey/Getty Images / Alex Livesey

El Manchester United y el West Ham empataron 1-1 este jueves 4 de diciembre por la 14ª jornada de la Premier League, un resultado que mantiene a los Diablos Rojos fuera de los puestos de clasificación a Champions League.

Pese a ocupar la octava posición y a haberse dejado dos puntos, el United queda a solo dos unidades del Chelsea, que marca el Top 4 del apretado campeonato inglés.

Los hombres entrenados por el portugués Ruben Amorim se adelantaron gracias a Diogo Dalot, que aprovechó un rebote tras disparo del brasileño Casemiro (58′).

Pero, en la recta final del partido, el centrocampista francés Soungoutou Magassa igualó el partido (83′).

“Deberíamos haber cerrado el partido con el balón, porque teníamos todas las de ganar”, afirmó Amorim. “Es realmente frustrante”.

“Teníamos el partido bajo control. Sabíamos que teníamos que defender lejos de nuestra área, ya que cualquier jugada a balón parado podía suponer un problema. No lo conseguimos, no pudimos mantener la posesión del balón y volvimos a perder dos puntos”, agregó.

El Manchester United cerrará el lunes 8 de diciembre la 15ª jornada en casa del colista Wolverhampton. El West Ham, que pese al punto cosechado en Old Trafford sigue en puestos de descenso (18º), visitará al Brighton (7º).

Observe el resumen del empate entre Manchester United y West Ham por Premier League:

