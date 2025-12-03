Real Madrid ganó 3-0 al Athletic Club y recortó distancias en LaLiga con el Barcelona

Kylian Mbappe celebra su gol ante el Athletic Club en San Mames. FOTO: Guillermo Martínez/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

El Real Madrid se impuso 3-0 al Athletic Club en su visita a la Catedral San Mamés, en partido adelantado de la 19° fecha de LaLiga, una victoria que lo coloca a un solo punto del líder FC Barcelona, que ganó previamente al Atlético de Madrid por 3-1.

Con los goles con acento francés de Kylian Mbappé (7′, 59′), por partida doble, y de Eduardo Camavinga al 42, los hombres de Xabi Alonso pusieron fin a una racha de tres empates consecutivos en el campeonato doméstico.

El duelo en San Mamés contó con un protagonista destacado, Kylian Mbappé, quien en su segunda visita al templo rojiblanco se desquitó del penal fallado y de la derrota sufrida la pasada temporada.

El conjunto vasco, por su parte, sigue sin encadenar una racha de resultados positivos que le asienten en la zona noble de la tabla.

Deberá mejorar mucho sus prestaciones si quiere sacar algo positivo de sus dos próximos compromisos, ante el Atlético de Madrid en Liga y el París Saint-Germain por Champions League.

Observe el resumen de la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club por LaLiga:

