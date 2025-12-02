Barcelona ganó 3-1 al Atlético de Madrid y se afianza en el liderato de LaLiga
El club catalán aventaja en cuatro puntos al Real Madrid de Xabi Alonso en la lucha por la cima de LaLiga.
El FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga al imponerse este martes al Atlético de Madrid por 3-1 en el Camp Nou, en partido adelantado de la decimonovena jornada de LaLiga, y frenó así la racha de siete victorias seguidas de los rojiblancos.
Álex Baena a los 19 minutos aventajó a los colchoneros tras superar a Joan García después de un desmarque que rompió el fuera de juego y Raphinha al 26′ marcó en una jugada similar a pase de Pedri González batiendo a Jan Oblak, antes de que Robert Lewandowski (36′) fallara un penal.
Dani Olmo al 65 logró la remontada y Ferran Torres al 90+6 sentenció el envite en el último suspiro.
Para este partido, que se adelantó con motivo de la Supercopa de España en Arabia Saudita (del 7 al 11 de enero), el Barça contó con su tridente de ataque formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.
Con este triunfo, el cuadro catalán suma 37 puntos, cuatro más que su máximo perseguidor, el Real Madrid, que jugará el miércoles su encuentro ante el Athletic Club en San Mamés, mientras que el Atlético se queda en cuarto lugar, con 31 unidades.
Observe el resumen de la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid por LaLiga:
