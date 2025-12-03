Dani Olmo, del Barcelona, estará un mes de baja por una luxación en el hombro izquierdo

Dani Olmo abandona la cancha ante el Atlético de Madrid tras sufrir una lesión. FOTO: Javier Borrego/Europa Press vía Getty Images / Europa Press Sports

El mediapunta del FC Barcelona, Dani Olmo, estará un mes de baja por una luxación en el hombro izquierdo que sufrió en el duelo de la liga española de este martes frente al Atlético de Madrid (3-1), según ha informado el club azulgrana.

El jugador catalán se lesionó tras una mala caída justo después de armar el disparo que originó el segundo gol de su equipo en el minuto 65 del partido disputado en el Spotify Camp Nou.

Olmo ha sido sometido este miércoles a las correspondientes pruebas médicas, tras las que se ha decidido optar por un tratamiento conservador que le obligará a estar cuatro semanas en el dique seco.

Es la segunda vez que Olmo tiene problemas en el hombro izquierdo. En su anterior etapa como jugador del Leipzig, el egarense tuvo que ser intervenido tras sufrir una luxación en la misma articulación.

Le puede interesar: Ronald Araujo le pidió un tiempo al Barcelona para recuperarse anímicamente

La baja de Dani Olmo se suma a la del defensa uruguayo Ronald Araujo, por cuestiones de salud mental, y a las de los lesionados Pablo Páez Gavira ‘Gavi, Marc-André ter Stegen y Fermín López.

El grand dilema de Hansi Flick será qué jugador alinea en la posición de mediapunta, ya que los dos titulares (Fermín y Dani Olmo) están ambos lesionados.

Escuche W Radio en vivo: