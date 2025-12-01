Ronald Araujo le pidió un tiempo al Barcelona para recuperarse anímicamente
No se entrena con el equipo desde el viernes e inicialmente Hansi Flick informó que su ausencia ante el Alavés fue por un virus intestinal.
El defensa uruguayo, Ronald Araujo, le ha pedido al club un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la situación del jugador.
Araujo, uno de los capitanes del primer equipo, fue expulsado en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0) por Champions League, y no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes.
Según explicó en su momento el club, su baja en el último encuentro liguero ante el Alavés en el Spotify Camp Nou (3-1) fue causada por un virus intestinal.
Sin embargo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido hoy, en la previa de la visita del Atlético de Madrid en partido adelantado de LaLiga, que el jugador no está en condiciones de reaparecer.
“Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Les pido que lo respeten”, ha revelado este lunes el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
Con todo, el central ‘charrúa’ se ha presentado esta mañana en las instalaciones de Sant Joan Despí, pero no ha saltado al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de sus compañeros.
Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, han acudido este mismo lunes a la Ciudad Deportiva para reunirse con el directivo deportivo, ‘Deco’, según han captado las cámaras del diario ‘Sport’.
Y es que Araujo dice encontrarse físicamente al cien por cien, pero no psicológicamente preparado para afrontar la exigencia de un calendario que no va a dar tregua de aquí a final de año.
El uruguayo no tiene fecha de regreso, pero el Barça piensa arroparlo hasta su vuelta, como ya hizo el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en un acto celebrado en Andorra el pasado viernes.
“Quiero animar y defender a Araujo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos. Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias”, declaró entonces.
