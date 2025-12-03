Fortaleza vs. Santa Fe EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto de los cuadrangulares finales del FPC
Con ambos equipos sin ninguna chance de clasificar a la final, los clubes bogotanos se enfrentarán en un partido sin alguna trascendencia.
Este miércoles 3 de diciembre, Fortaleza e Independiente Santa Fe se verán las caras por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.
Sin embargo, ambos clubes vienen de ser eliminados en la fecha pasada. Mientras que el equipo cardenal perdió 1-0 ante el Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga se impuso 2-0 ante Fortaleza.
Aunque la oficialización de Pablo Repetto como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe se hizo este martes 2 de diciembre, el León terminará el año con José ‘Pacho’ López a cargo del equipo.
Falta de Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe).
Jhonier Salas (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yeicar Perlaza con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Andrés Mosquera (Independiente Santa Fe).
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Elvis Perlaza.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Yesid Díaz.
Remate rechazado de Christian Mafla (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Hugo Rodallega.
Gol en propia puerta de Emilio Aristizábal, Fortaleza CEIF. Fortaleza CEIF 1, Independiente Santa Fe 1.
Omar Fernández (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF).
Remate fallado por Christian Mafla (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde muy cerca muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Elvis Perlaza con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Yesid Díaz.
Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ronaldo Pájaro (Fortaleza CEIF).
¡Gooooool! Fortaleza CEIF 1, Independiente Santa Fe 0. Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería tras un contraataque.
Cristián Mosquera (Fortaleza CEIF) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Mano de Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe).
Ronaldo Pájaro (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Daniel Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Ronaldo Pájaro (Fortaleza CEIF).
Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe).
Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Christian Mafla.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Andrés Arroyo con un centro al área.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Christian Mafla.
Remate fallado por Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yeicar Perlaza con un centro al área.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Elvis Perlaza.
Remate rechazado de Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate fallado por Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda de libre directo.
Yeicar Perlaza (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Santiago Cuero (Fortaleza CEIF).
Omar Fernández (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF).
Daniel Torres (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Kevin Balanta (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento