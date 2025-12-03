Fortaleza vs. Santa Fe EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto de los cuadrangulares finales del FPC

Este miércoles 3 de diciembre, Fortaleza e Independiente Santa Fe se verán las caras por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

Sin embargo, ambos clubes vienen de ser eliminados en la fecha pasada. Mientras que el equipo cardenal perdió 1-0 ante el Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga se impuso 2-0 ante Fortaleza.

Aunque la oficialización de Pablo Repetto como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe se hizo este martes 2 de diciembre, el León terminará el año con José ‘Pacho’ López a cargo del equipo.

Siga el minuto a minuto del partido aquí: