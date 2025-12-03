Video: Presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, fue agredido por hinchas ‘motilones’

Jose Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo en febrero de 2020. FOTO: (Colprensa - Diego Pineda)

Tras la celebración del ascenso del Cúcuta Deportivo a la Primera División del Futbol Profesional Colombiano (FPC), el presidente del club ‘motilón’, Jose Augusto Cadena, fue agredido por los hinchas del club.

Lo anterior ocurrió cuando este bajó a la cancha para celebrar la promoción del club a Primera y los aficionados del ahora equipo de la Liga, Betplay, ingresaron al terreno de juego y lo siguieron para atentar contra su integridad física.

Tras verse rodeado por numerosos hinchas, Cadena tuvo que huir y salir escoltado del estadio por miembros del cuerpo de seguridad.

Cabe recordar que los aficionados ‘motilones’ no guardan un buen recuerdo de Cadena, pues durante su gestión, el equipo llegó a ser desafiliado de la Dimayor en 2021 por incumplimiento de las obligaciones laborales.

Además, debido a su liquidez, tuvo que afrontar procesos ante la Superintendencia de Sociedades en 2020.

Si de lo deportivo se trata, el cuadro ‘motilón’ logró el ascenso a la Primera División del Futbol Profesional Colombiano (FPC) tras ganar en la tanda de penaltis al Real Cundinamarca.

Escuche W Radio en vivo: