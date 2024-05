¿Los venezolanos pueden cotizar a pensión en Colombia? Esto dice la Ley

Con el fin de tener un ingreso económico suficiente para afrontar la vejez, millones de colombianos cotizan a pensión en el Régimen de Prima Media al que pertenece Colpensiones o directamente en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al que hace parte los fondos privados como Protección, Porvenir, Colfondos, entre otros, haciendo aportes mensuales como dependientes o independientes según sea el caso.

Luego, tras culminar su etapa laboral y cumplir con todos los requisitos establecidos por la Ley, tanto de edad como semanas cotizadas, los connacionales deben adelantar los trámites pertinentes para acceder a su pensión y así recibir mes a mes las mesadas correspondientes; sin embargo, ¿los ciudadanos venezolanos tienen la misma oportunidad de ingresar al sistema de pensiones? Le contamos.

¿Los venezolanos pueden cotizar a pensión en Colombia?

La respuesta es sí, de acuerdo con la Ley 797 de 2003, los extranjeros que tengan un contrato de trabajo podrán afiliarse al Sistema General de Pensiones, “siempre y cuando no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro”; sin embargo, para que este proceso se lleve a cabo, deberán estar legalizados en el territorio nacional con sus papeles al día.

Además, según lo explicado por el Ministerio del Trabajo, los ciudadanos venezolanos y cualquier otro extranjero, no estarían obligados a “realizar aportes o pago a la pensión”, es decir, se harían de manera voluntaria dependiendo del tiempo de permanencia que quieran tener en Colombia. Por lo tanto, quienes deseen establecerse y trabajar por un largo periodo en el país o de manera permanente, lo ideal sería que cotizaran en algún fondo de pensión no solo para recibir un ingreso económico durante la jubilación, sino también para acceder a los diferentes beneficios que trae consigo cotizar como: la pensión de sobrevivientes, invalidez, auxilio funerario o la devolución de los aportes en caso de no cumplir con los requisitos para pensionarse por vejez.

¿Cómo afiliarse a un fondo de pensiones en Colombia?

Como se mencionó, existen diversos fondos de pensiones de carácter público o privado al que pueden acceder los venezolanos que residan legalmente en el país. En ese sentido, quien desee afiliarse, por ejemplo, a Colpensiones en calidad de dependiente deberá:

Ingresar a la página oficial de Colpensiones o hacer clic en el siguiente enlace: www.colpensiones.gov.co

o hacer clic en el siguiente enlace: www.colpensiones.gov.co En la parte inferior, ubicar el botón ‘Afíliate ahora’ y oprimirlo.

y oprimirlo. Después de leer toda la información dada por la plataforma, se debe cliquear en ‘Realiza tu afiliación en línea’.

Registre un usuario y contraseña en caso de no tenerlo e inicie sesión con todos sus datos personales.

en caso de no tenerlo e inicie sesión con todos sus datos personales. En el menú de la izquierda, encontrará el botón ‘Afiliación’ y cliquee en ‘Vinculación inicial’.

Diligencie el formulario en línea y si es dependiente solicite que su empleador firme este papel; además, adjunte la fotocopia de su documento de identidad que acredite su residencia legal en el país y radique estos papeles en cualquier punto de atención de Colpensiones. Después de todo el proceso, podrá verificar en unas horas o días, la afiliación correcta a través de la página web de la entidad.